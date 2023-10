Ouverture de saison : Nos batailles de Guillaume Senez Magic Cinéma Bobigny, 29 septembre 2018, Bobigny.

Présenté à la Semaine de la critique à Cannes, Guillaume Senez nous livre un second long métrage sensible et juste, après le déjà remarqué Keeper qu’il était venu défendre au Magic.

Dans Nos batailles Romain Duris incarne Olivier un contremaître qui se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices. Mais du jour au lendemain quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut concilier éducation des enfants, vie de famille et activité professionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il bataille pour trouver un nouvel équilibre, car Laura ne revient pas. Un film à la fois social et délicat.

EN AVANT-PREMIÈRE

Séance suivie d’un buffet libanais

Tarif unique : 3,50€

Réservations : 01 83 74 56 73

Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France

