Cet évènement est passé Clôture de saison / Bécassine Magic Cinéma Bobigny Catégories d’Évènement: Bobigny

Seine-Saint-Denis Clôture de saison / Bécassine Magic Cinéma Bobigny, 30 juin 2018, Bobigny. Clôture de saison / Bécassine Samedi 30 juin 2018, 20h00 Magic Cinéma 3,50€ Pour clôturer sa saison, le Magic vous invite à découvrir Bécassine !, célèbre personnage de bande-dessinée revisité au cinéma par Bruno Podalydès. La séance sera suivie d’une rencontre avec Emeline Bayart, interprète de Bécassine et d’un buffet breton préparé par les jeunes de l’IME Le Tremplin de Bobigny. *L’événement Facebook : * https://www.facebook.com/events/2169774309706323/ BÉCASSINE ! De Bruno Podalydès France / 2018 / 1h31 Avec Emeline Bayart, Michel Vuillermoz, Karin Viard, Denis Podalydès, Josiane Balasko, Vimala Pons, Bruno Podalydès, Isabelle Candelier Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des bécasses survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de Grand-Air va bouleverser sa vie. Elle en devient la nourrice et une grande complicité s’installe entre elles. Un souffle joyeux règne dans le château. Mais pour combien de temps ? Les dettes s’accumulent et l’arrivée d’un marionnettiste grec peu fiable ne va rien arranger. Mais c’est sans compter sur Bécassine qui va prouver une nouvelle fois qu’elle est la femme de la situation. Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 83 74 56 73 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-06-30T20:00:00+02:00 – 2018-06-30T23:00:00+02:00

2018-06-30T20:00:00+02:00 – 2018-06-30T23:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bobigny, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Magic Cinéma Adresse Rue du Chemin Vert - 93000 Bobigny - Métro, tram, bus : Bobigny - Pablo Picasso Ville Bobigny Departement Seine-Saint-Denis Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Magic Cinéma Bobigny latitude longitude 48.904788;2.446734

Magic Cinéma Bobigny Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bobigny/