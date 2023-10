Cet évènement est passé Ciné-pop-corn : Jurassic World : The Fallen Kingdom Magic Cinéma Bobigny Catégories d’Évènement: Bobigny

Seine-Saint-Denis Ciné-pop-corn : Jurassic World : The Fallen Kingdom Magic Cinéma Bobigny, 23 juin 2018, Bobigny. Ciné-pop-corn : Jurassic World : The Fallen Kingdom Samedi 23 juin 2018, 16h00 Magic Cinéma 3,50€ Jurassic World: Fallen Kingdom DE JUAN ANTONIO BAYONA É.-U. | 2018 | 2H08 | VOSTF ET VF | AVEC CHRIS PRATT, BRYCE DALLAS HOWARD, JEFF GOLDBLUM Cela fait quatre ans que les dinosaures se sont échappés de leurs enclos et ont détruit Jurassic World, désormais abandonné par les humains. Lorsque le volcan de l’île commence à rugir, Owen et Claire s’organisent pour sauver les dinosaures restants de l’extinction. Arrivant sur l’île, ils découvrent une conspiration qui pourrait ramener la planète à un ordre périlleux jamais vu depuis la préhistoire. Avec le maître de l’épouvante espagnol, Juan Antonio Bayona, aux manettes de ce Jurassic World, la franchise flirte avec l’horreur et vous garantit une expérience sous haute-tension ! Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.magic-cinema.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-06-23T16:00:00+02:00 – 2018-06-23T18:00:00+02:00

2018-06-23T16:00:00+02:00 – 2018-06-23T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bobigny, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Magic Cinéma Adresse Rue du Chemin Vert - 93000 Bobigny - Métro, tram, bus : Bobigny - Pablo Picasso Ville Bobigny Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Magic Cinéma Bobigny latitude longitude 48.904788;2.446734

Magic Cinéma Bobigny Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bobigny/