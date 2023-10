Ciné-goûter : Tad et le secret du roi Midas Magic Cinéma Bobigny, 9 juin 2018, Bobigny.

Ciné-goûter : Tad et le secret du roi Midas Samedi 9 juin 2018, 14h00 Magic Cinéma 3,50€

Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière découverte de son amie Sara, intrépide et grande archéologue : l’un des trois anneaux d’or du collier du roi Midas ! Selon la légende, le détenteur du collier a le pouvoir de transformer tout ce qu’il touche en or. Lors de la présentation au public, l’infâme Jack Rackham et sa bande volent le joyau et kidnappent Sara. Pour retrouver son amie, Tad se lance dans une folle aventure avec ses inséparables compagnons : La Momie, Belzoni le perroquet et son chien Jeff.

Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.magic-cinema.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-06-09T14:00:00+02:00 – 2018-06-09T16:30:00+02:00

2018-06-09T14:00:00+02:00 – 2018-06-09T16:30:00+02:00