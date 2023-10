Cet évènement est passé Festival Côté court – Hors les murs Magic Cinéma Bobigny Catégories d’Évènement: Bobigny

Seine-Saint-Denis Festival Côté court – Hors les murs Magic Cinéma Bobigny, 8 juin 2018, Bobigny. Festival Côté court – Hors les murs Vendredi 8 juin 2018, 20h00 Magic Cinéma Entrée libre BASSES DE FÉLIX IMBERT FRANCE | 2018 | 23’ | AVEC JULES RITMANIC, SAYYID EL ALAMI CANNES 2018, QUINZAINE DES RÉALISATEURS Logan rejoint Théo à la sortie de la clinique psychiatrique. Avant que la mère de Théo n’arrive, les deux garçons s’enfuient vers la plus grosse rave party de leur vie. *BACHA POSH *DE KATIA SCARTON-KIM SUISSE | 2018 | 20’ | VOSTF | AVEC MOHAMMAD ALI HAZARA, TONY ZAROUEL, JANINE PIGUET, ZAHARO EFTEKHARI Jungle de Calais. Nadim et sa famille sont en transit pour l’Angleterre. Le jeune garçon travaille à l’épicerie que son père a montée dans la Jungle. Mais Nadim cache un secret. C’est une Bacha Posh (une fille déguisée en garçon). Alors Nadim n’a qu’un rêve, s’enfuir pour être libre. L’ENFANT VALISE DE JULIANA CRÉVASSOL FRANCE | 2017 | 11’ | AVEC CLARA AUGARDE, RAYAN RABIA, MATHIEU METRAL En fin d’après-midi, Ludovic, 8 ans, décide d’abandonner son père pour suivre une jeune fille dans la rue, Junie. Quand elle s’aperçoit qu’elle est suivie, elle décide de recueillir l’enfant pour la nuit. L’AUTOSTOPPEUSE DE JULIEN DECOIN FRANCE | 2017 | 15’ | AVEC MÉLANIE LAURENT, ERIC CARAVACA Emilie quitte Paris au volant d’une voiture qu’elle ne peut pas conduire. Elle fait du stop à l’envers et cherche des conducteurs pour l’emmener voir la mer du haut des falaises… Suivi d’une rencontre avec le réalisateur Félix Imbert Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.magic-cinema.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-06-08T20:00:00+02:00 – 2018-06-08T21:30:00+02:00

2018-06-08T20:00:00+02:00 – 2018-06-08T21:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bobigny, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Magic Cinéma Adresse Rue du Chemin Vert - 93000 Bobigny - Métro, tram, bus : Bobigny - Pablo Picasso Ville Bobigny Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Magic Cinéma Bobigny latitude longitude 48.904788;2.446734

Magic Cinéma Bobigny Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bobigny/