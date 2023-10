Cet évènement est passé Ciné-débat : Futur d’espoir Magic Cinéma Bobigny Catégories d’Évènement: Bobigny

Seine-Saint-Denis Ciné-débat : Futur d’espoir Magic Cinéma Bobigny, 2 juin 2018, Bobigny. Ciné-débat : Futur d’espoir Samedi 2 juin 2018, 20h00 Magic Cinéma 3,50€ FUTUR D’ESPOIR DE GUILLAUME THÉBAULT FRANCE | 2016 | 1H34 | VOSTF FESTIVAL DU FILM VERT 2017, PRIX GREENPEACE À 17 ans, Guillaume part en quête de solutions alternatives à une problématique de notre époque : l’agriculture intensive. De Paris à Genève, en s’arrêtant dans les campagnes environnantes, le jeune homme construit sa propre opinion sur l’agriculture en s’attachant à souligner ce qui va bien. Il va tour à tour recueillir les témoignages de 15 personnes-ressources. De l’économiste Serge Latouche au disciple gandhien Rajagopal Puthan Veetil, du botaniste et écrivain Gilles Clément à des maraîchers bio, d’une gardienne de semences à un responsable de magasin bio, Guillaume nous propose un futur plein d’espoir ! Suivi d’une discussion avec le réalisateur En partenariat avec le service du Développement Durable de la Ville de Bobigny Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.magic-cinema.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Lieu Magic Cinéma
Adresse Rue du Chemin Vert - 93000 Bobigny - Métro, tram, bus : Bobigny - Pablo Picasso
Ville Bobigny

