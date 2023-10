Cet évènement est passé Soirée Cinémas 93 Magic Cinéma Bobigny Catégories d’Évènement: Bobigny

Seine-Saint-Denis Soirée Cinémas 93 Magic Cinéma Bobigny, 24 avril 2018, Bobigny. Soirée Cinémas 93 Mardi 24 avril 2018, 20h00 Magic Cinéma Entrée libre AVANT-PREMIÈRE UN MONDE SANS BÊTES d’Emma Benestan et Adrien Lecouturier (2018 – 26 min – documentaire) Une production Chevaldeuxtrois Théo a 14 ans. Guidé par Mickaël, un manadier chez qui il travaille jusqu’à la fin des vacances, Théo fait l’apprentissage de la vie et du travail aux champs. Durant ce court été, il va mettre à l’épreuve ses rêves et faire face à la bête. Projection en présence des réalisateurs et suivie d’un verre convivial. Réservation indispensable par téléphone 01 48 10 21 22 ou par mail à reservations@cinemas93.org > ou en ligne ici : http://bit.ly/2FSeTCg Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bit.ly/2FSeTCg »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

