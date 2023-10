Soirée Vendredi 13 Magic Cinéma Bobigny, 13 avril 2018, Bobigny.

Soirée Vendredi 13 Vendredi 13 avril 2018, 19h30 Magic Cinéma 3,50€ la séance

19H30 : DES LARMES AU SANG + GABRIELLE

DE RONALD PRESTEN ET MOHAMED HAMDAOUI

*SUIVI D’UNE RENCONTRE AVEC LES ÉQUIPES *

Des larmes au sang

FRANCE | 2016 | 17 MIN | AVEC MANIE MALONE, ANGE BASTERGA, ABRAHAM THOMPSON, MANIRAJ PHIMPHRACHANH

Tourmentée par la mort de sa soeur, assassinée par un chauffeur de VTC, Charlène, jeune femme policière, décide de mener une enquête officieuse sur les circonstances de cette mort.

Gabrielle

FRANCE | 2016 | 15 MIN | AVEC STÉPHANIE LAMBERT, PASCAL CICH, LOUNIS OULD KHALED

Obsédée par les mauvaises fréquentations de sa petite soeur, Gabrielle s’engage dans un règlement de comptes, au coeur d’une atmosphère morbide.

20H30 : LE SECRET DES MARROWBONE

DE SERGIO G. SÁNCHEZ

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

ESPAGNE / G.-B. | 2017 | 1H51 | VF | AVEC ANYA TAYLOR-JOY, GEORGE MACKAY, MIA GOTH, CHARLIE HEATON

Pour ne pas être séparés, Jack, 20 ans, et ses frères et soeurs plus jeunes, décident de cacher à tout le monde le décès de leur mère qui les élevait seule. Ils se retrouvent livrés à eux-mêmes dans la ferme familiale isolée, mais bientôt, d’étranges phénomènes indiqueraient qu’une présence malveillante hante leur unique refuge…

Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-04-13T19:30:00+02:00 – 2018-04-13T22:30:00+02:00

