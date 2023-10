Soirée d’ouverture Festival Pico y Pala – Cantadoras, memorias de vida y muerte en Colombia Magic Cinéma Bobigny, 5 avril 2018, Bobigny.

*CANTADORAS, MEMORIAS DE VIDA Y MUERTE EN COLOMBIA *

DE MARÍA FERNANDA CARRILLO SÁNCHEZ | COLOMBIE / MEXIQUE | 2017 | 1H10 | VOSTF

En Colombie du Pacifique, cinq femmes chantent la vie de leur village, l’amour ou le climat, la santé ou la mort. À travers des chants du quotidien, ces cinq « cantadoras » afro-colombiennes racontent le conflit qui ronge le pays et leur enlève leurs proches. Cruz Neyla Murillo, Graciela Salgado Valdés, Inés Granja, Bety Ochoa et Ceferina Banquéz, parfois accompagnées d’instruments traditionnels, continuent à élever leurs voix afin de rompre le cycle de la violence et de lutter contre les discriminations dont elles sont victimes, en tant que femmes noires d’une communauté reculée de Colombie. La culture populaire des peuples afrodescendants et le rôle de ces femmes sont superbement incarnés dans un documentaire où la musique, très présente, permet aussi de transmettre une identité et une mémoire.

Suivi d’un débat en partenariat avec l’Institut du Tout-Monde sur les chants et musiques de résistance des Caraïbes, d’un buffet latino-américain et d’un concert acoustique de Pablo Trova, chanteur et guitariste

Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.magic-cinema.fr/ »}]

2018-04-05T20:00:00+02:00 – 2018-04-05T23:00:00+02:00

