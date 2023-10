Cet évènement est passé Festival La Résistance au cinéma Magic Cinéma Bobigny Catégories d’Évènement: Bobigny

Seine-Saint-Denis Festival La Résistance au cinéma Magic Cinéma Bobigny, 28 mars 2018, Bobigny. Festival La Résistance au cinéma Mercredi 28 mars 2018, 20h00 Magic Cinéma 3,50€ MARIE-OCTOBRE DE JULIEN DUVIVIER FRANCE | 1958 | 1H35 | AVEC DANIELLE DARRIEUX, PAUL GUERS, BERNARD BLIER, SERGE REGGIANI, PAUL MEURISSE, LINO VENTURA Quinze ans après la Seconde Guerre mondiale, Marie-Octobre accueille chez elle d’anciens camarades de la Résistance. C’est là que Castille, son époux qui dirigeait le réseau, a été abattu par les Allemands. Elle leur révèle que Castille a été trahi et livré par l’un d’eux… « Quel bonheur que cette heure et demie implacable, menée de main de maître aussi bien par une intrigue millimétrée que par la mise en scène au cordeau : le réalisateur excelle à jouer de la profondeur de champ comme de la scénographie.» François Bonini, avoir-alire.com Suivi d’une rencontre avec Éric Lafon, directeur scientifique du musée de l’Histoire vivante Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.magic-cinema.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

