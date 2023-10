Festival Télérama // Avant-première Croc-Blanc Magic Cinéma Bobigny, 25 février 2018, Bobigny.

Festival Télérama // Avant-première Croc-Blanc Dimanche 25 février 2018, 14h00 Magic Cinéma 3,50€

Croc-Blanc

D’ALEXANDRE ESPIGARES

FRANCE / LUXEMBOURG | É.-U. | 2018 | 1H20

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.

Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.magic-cinema.fr/jeune-public-movie/a-laffiche/?curid=9960 »}]

2018-02-25T14:00:00+01:00 – 2018-02-25T15:30:00+01:00

