Festival Repérages / Avant-première de Jusqu'à la garde

Seine-Saint-Denis Festival Repérages / Avant-première de Jusqu’à la garde Magic Cinéma Bobigny, 4 février 2018, Bobigny. Festival Repérages / Avant-première de Jusqu’à la garde Dimanche 4 février 2018, 16h00 Magic Cinéma 3,50€ Au sein d’une riche programmation (compétition de longs métrages, avant-premières,…), venez découvrir le cinéma de demain du 2 au 9 février dans le réseau des salles de cinéma Est Ensemble. Jusqu’à la garde DE XAVIER LEGRAND | FRANCE | 2017 | 1H33 | AVEC DENIS MÉNOCHET, LÉA DRUCKER, THOMAS GIORIA, MATHILDE AUNEVEUX VENISE 2017, LION D’ARGENT – PRIX DE LA MISE EN SCÈNE ET LION D’ARGENT – MEILLEUR PREMIER FILM Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive. Précédé de : Avant que de tout perdre DE XAVIER LEGRAND | FRANCE | 2012 | 30 MIN | AVEC DENIS MÉNOCHET, LÉA DRUCKER CÉSAR 2014 DU MEILLEUR COURT MÉTRAGE CLERMONT-FERRAND 2013, GRAND PRIX NATIONAL ET PRIX DU PUBLIC NATIONAL Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.magic-cinema.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-02-04T16:00:00+01:00 – 2018-02-04T18:00:00+01:00

Magic Cinéma
Rue du Chemin Vert - 93000 Bobigny - Métro, tram, bus : Bobigny - Pablo Picasso

