Avant-première Cro Man Magic Cinéma Bobigny, 4 février 2018, Bobigny.

Avant-première Cro Man Dimanche 4 février 2018, 14h00 Magic Cinéma 3,50€

Cro Man

DE NICK PARK | G.-B. | 2018 | 1H30

Il y a très longtemps, dans une époque appelée la Préhistoire, Dug vit tranquillement avec sa petite tribu. Son quotidien va être bouleversé par l’arrivée de Lord Nooth dans leur vallée. Ils n’ont pas d’autre choix que de fuir… Dug va alors tenter l’impossible pour récupérer son territoire, et va devoir se lancer dans un sport qu’il ne connaît pas encore : le football. Le célèbre réalisateur de Wallace et Gromit et Chicken Run revient avec une nouvelle aventure complètement folle, et pleine d’humour, à partager en famille. Quand le football se mêle à la préhistoire, quoi de plus absurde pour passer un moment délirant en salle obscure ?

Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-02-04T14:00:00+01:00 – 2018-02-04T15:30:00+01:00

cinéma animation