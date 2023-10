Soirée Bretagne #23 Magic Cinéma Bobigny, 26 janvier 2018, Bobigny.

Soirée Bretagne #23 Vendredi 26 janvier 2018, 20h00 Magic Cinéma 3,50€

Dans leurs yeux

DE SÉVERINE VERMERSCH | FRANCE | 2016 | 52 MIN

Quelle passion secrète relie les hommes à l’océan qui à la fois les tue et les nourrit ? Ce film tente d’y répondre à partir des films amateurs exclusivement réalisés par les marins eux-mêmes. Du film 8 mm rayé des années 30 aux pocket-films d’aujourd’hui, en passant par les images colorisées et les bandes vidéo des années 70, nous embarquons dans leurs récits et leurs regards.

Précédé de : Les Prolétaires de la mer

DE FRANÇOIS RIBADEAU, ROBERT HIGGINS ET ROGER LOUIS FRANCE | 1968 | 17 MIN

Suivi d’une rencontre avec Séverine Vermersch, animée par Tangui Perron, chargé du Patrimoine à Périphérie, puis d’un pot convivial

En partenariat avec l’association Périphérie, avec le soutien des Bretons d’Île-de-France

Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France

