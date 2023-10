Ciné-culte #22 French Connection Magic Cinéma Bobigny, 16 janvier 2018, Bobigny.

Ciné-culte #22 French Connection Mardi 16 janvier 2018, 19h30 Magic Cinéma 3,50€

French Connection

DE WILLIAM FRIEDKIN

É.-U. | 1971 | 1H44 | VOSTF | AVEC GENE HACKMAN, ROY SCHEIDER, PATRICK MCDERMOTT

OSCARS 1972 DU MEILLEUR FILM, MEILLEUR RÉALISATEUR ET MEILLEUR ACTEUR POUR GENE HACKMAN

Deux flics des stups se retrouvent sur la piste d’une grosse livraison d’héroïne en provenance de Marseille. De planques en filatures, d’arrestations en courses-poursuites dans les rues de New York, ils vont démanteler ce qu’on appelle la French Connection.

« Avec L’Exorciste, French Connection demeure le film le plus célèbre de Friedkin, et son titre de gloire grâce à trois Oscars. Le film peut être considéré comme l’aboutissement tardif des polars sociaux produits par la Warner dans les années 30-40 : même réalisme documentaire, même violence sèche. Mais le film a hérité de son époque le désenchantement et la lassitude de ses héros. » Olivier Père, Les Inrocks

Présentation et débat avec Mathieu Macheret, critique de cinéma au Monde

Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.magic-cinema.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-01-16T19:30:00+01:00 – 2018-01-16T22:00:00+01:00

cinéma polar