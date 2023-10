Ciné-débat : Latifa, le coeur au combat Magic Cinéma Bobigny, 5 décembre 2017, Bobigny.

Ciné-débat : Latifa, le coeur au combat Mardi 5 décembre 2017, 20h00 Magic Cinéma 3,50€

En partenariat avec la Ligue de l’enseignement-FOL 93, le Magic Cinéma vous propose une soirée débat autour du documentaire Latifa le coeur au combat.

La séance sera suivie d’un débat avec le co-réalisateur Cyril Brody et Joël Roman, philosophe, essayiste et éditeur.

Tarif : 3,50€

La bande-annonce :http://bit.ly/2A6PZsu

LATIFA, LE COEUR AU COMBAT

D’OLIVIER PEYON ET CYRIL BRODY | FRANCE | 2016 | 1H37

L’histoire de Latifa Ibn Ziaten est celle d’une mère devenue activiste. Quand son fils Imad est assassiné par un terroriste, Mohamed Merah, son monde bascule. Pourtant elle refuse de perdre espoir, et parcourt les villes de France dans un seul but : défendre la jeunesse des quartiers et combattre la haine avec la tolérance et l’écoute. Elle transforme ainsi son destin singulier en un combat universel. « Un documentaire utile, forcément utile, et une mère courage, dont la parole porte. » Jean Serroy, Le Dauphiné Libéré

Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 83 74 56 73 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2017-12-05T20:00:00+01:00 – 2017-12-05T23:00:00+01:00

2017-12-05T20:00:00+01:00 – 2017-12-05T23:00:00+01:00