Seine-Saint-Denis Le Mois du doc : Un dimanche tous ensemble Magic Cinéma Bobigny, 26 novembre 2017, Bobigny. Le Mois du doc : Un dimanche tous ensemble Dimanche 26 novembre 2017, 16h00 Magic Cinéma 3,50€ 16H L’Atelier du court métrage L’association Étonnant cinéma propose un atelier de programmation de courts métrages documentaires, soutenu par le Conseil départemental de la Seine-Saint- Denis. Pendant un mois, dix adultes venus de tous secteurs professionnels vont expérimenter le métier de programmateur de cinéma. Leur mission : visionner une série de courts métrages présélectionnés dans les meilleurs festivals français et concocter un programme autour de la thématique « Tous ensemble ! ». Suivez en temps réel l’atelier sur : www.atelierducourt.wixsite.com Séance animée par l’Atelier du court métrage, en présence d’un.e cinéaste programmé.e 18H L’Assemblée DE MARIANA OTERO FRANCE | 2017 | 1H39 CANNES 2017, SÉLECTION ACID Le 31 mars 2016, place de la République à Paris, naît le mouvement Nuit debout. Pendant plus de trois mois, des gens venus de tous horizons s’essayent avec passion à l’invention d’une nouvelle forme de démocratie. Comment parler ensemble sans parler d’une seule voix ? Séance présentée Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.magic-cinema.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

