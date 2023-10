Le Mois du doc : Wiseman en follies ! Magic Cinéma Bobigny, 25 novembre 2017, Bobigny.

Le Mois du doc : Wiseman en follies ! Samedi 25 novembre 2017, 16h00 Magic Cinéma 3,50€

17H Titicut Follies

de Frederick Wiseman

É.-U. | 1967 | 1h24 | VOSTF

Premier documentaire de Frederick Wiseman tourné dans une prison d’État psychiatrique. Le cinéaste atteste de la façon dont les détenus sont traités. Un film interdit de projections publiques aux États-Unis pendant plus de 20 ans !

Séance présentée par Quentin Mével, Délégué général de l’Acrif, et co-auteur de Frederick Wiseman à l’écoute, éd. Playlist Society.

Suivie d’une signature du livre, offert aux 50 premiers.ères spectateurs.trices par l’Acrif

19H Ex Libris : The New York Public Library

de Frederick Wiseman

É.-U. | 2017 | 3h17 | VOSTF

Frederick Wiseman investit une grande institution du savoir et la révèle comme un lieu d’apprentissage, d’accueil et d’échange. La New York Public Library incite à la lecture, à l’approfondissement des connaissances et est fortement impliquée auprès de ses lecteurs. Comment cet incomparable lieu de vie demeure-t-il l’emblème d’une culture ouverte, accessible et qui s’adresse à tous ?

Séance présentée par Quentin Mével

Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2017-11-25T16:00:00+01:00 – 2017-11-25T21:30:00+01:00

