Cet évènement est passé Ciné-goûter – Ernest et Célestine en hiver Magic Cinéma Bobigny Catégories d’Évènement: Bobigny

Seine-Saint-Denis Ciné-goûter – Ernest et Célestine en hiver Magic Cinéma Bobigny, 25 novembre 2017, Bobigny. Ciné-goûter – Ernest et Célestine en hiver Samedi 25 novembre 2017, 16h00 Magic Cinéma 3,50€ Ernest et Célestine en hiver De Julien Chheng, Jean -Christophe Roger PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION FRANCE | 2017 | 44min Ernest est un gros ours de Charabie. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris orpheline et ils partagent désormais une maison. Les deux compères ne s’ennuient jamais ! À l’approche des premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest : il faut s’occuper de Bibi, leur oie sauvage, qui s’envolera avant les grands froids, se rendre au bal des souris et y fêter le premier jour de l’hiver. Enfin, il ne faut surtout pas oublier de cuisiner de bons gâteaux pour qu’Ernest s’endorme le ventre plein ! Après la séance, le Magic Cinéma t’invite à partager un goûter convivial autour de coloriages géants ! Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.magic-cinema.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2017-11-25T16:00:00+01:00 – 2017-11-25T17:30:00+01:00

