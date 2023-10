Ciné-culte #20 La Dolce Vita Magic Cinéma Bobigny, 21 novembre 2017, Bobigny.

Ciné-culte #20 La Dolce Vita Mardi 21 novembre 2017, 19h30 Magic Cinéma 3,50€

Deuxième film du cycle Le sens de la fête

LA DOLCE VITA

DE FEDERICO FELLINI / ITALIE / FRANCE | 1960 | 3H02 | VOSTF

AVEC MARCELLO MASTROIANNI, ANITA EKBERG, ANOUK AIMÉE, YVONNE FURNEAUX, ALAIN CUNY

CANNES 1960, PALME D’OR

1955. Marcello Rubini, journaliste mondain, se promène à Rome en quête de scoops. Lorsque Sylvia, une grande star hollywoodienne, débarque à Rome…

Fellini « rompt avec le scénario traditionnel et invente une forme inédite d’écriture cinématographique qui fait de La Dolce Vita, au même titre que L’Avventura d’Antonioni, une date importante dans l’histoire de la modernité. Le film est constitué de grands tableaux qui forment une mosaïque, avec Marcello Mastroianni comme guide somnambulique et de plus en plus désabusé. Un chef-d’oeuvre absolu, plus bouleversant à chaque nouvelle vision. » Olivier Père, Les Inrocks

Séance présentée et décryptée par Mathieu Macheret, critique de cinéma au Monde

Tarif : 3,50€

Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2017-11-21T19:30:00+01:00 – 2017-11-21T23:30:00+01:00

