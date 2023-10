Halloween Magic Cinéma Bobigny, 31 octobre 2017, Bobigny.

Halloween Mardi 31 octobre 2017, 14h30 Magic Cinéma 3,50€ la séance

14h La Famille Addams en VF

Venez avec votre plus beau déguisement !

18h Carrie au bal du diable en VOSTF

Pour les assoiffé.e.s de sang, un cocktail Bloody Carrie vous sera servi à l’issue de la projection !

20h30 Ça en VF

La Famille Addams

DE BARRY SONNENFELD

É.-U. | 1991 | 1H39

Rififi chez les Addams, célèbre famille macabre qui vit dans un manoir hanté, lorsque débarque l’oncle Fétide, sosie d’un des membres de la famille disparu vingt-cinq ans plus tôt… Ne serait-il pas un usurpateur qui cherche à les doubler pour faire main basse sur leur trésor caché ? Bienvenue au royaume funeste de la familleAddams, où la bizarrerie est de mise et la folie est reine ! Ce film culte des années 90 a laissé un souvenir impérissable à toute une génération de cinéphiles, qui pourraient claquer des doigts en choeur au rythme du célèbre générique. Une comédie fantastiquecomplètement délirante, à déguster en famille pour Halloween !

Carrie au bal du diable

DE BRIAN DE PALMA

É.-U. | 1976 | 1H38 | VOSTF | AVEC SISSY SPACEK,PIPER LAURIE, AMY IRVING

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Tourmentée par une mère névrosée et tyrannique, la vie n’est pas rose pour Carrie. D’autant plus qu’elle est la tête de turc des filles du collège. Elle ne fait que subir et ne peut rendre les coups, jusqu’à ce qu’elle ne se découvre un étrange pouvoir surnaturel.« Ralentis, flamboiements, De Palma déploie l’effroi comme un chapiteau de cirque, avec une efficacité exhibitionniste. Mais sous son manteau de sang, ce récit d’horreur est surtout une fable ruelle et monstrueuse sur les affres de l’âge ingrat : peur panique du sexe, sentiment d’exclusion, fantasmes de vengeance sensationnelle. » Cécile Mury, Télérama

Ça

D’ANDY MUSCHIETTI

É.-U. | 2017 | 2H15 | VF | AVEC BILL SKARSGÅRD,JAEDEN LIEBERHER, FINN WOLFHARD

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du mal à s’intégrer se sont regroupés au sein du «Club des Ratés». Rejetés par leurs camarades, ils sont les cibles favorites des gros durs de l’école.Ils ont aussi en commun d’avoir éprouvé leur plus grande terreur face à un terrible prédateur métamorphe qu’ils appellent «Ça », une créature qui émerge des égouts tous les 27 ans pour se nourrirdes terreurs de ses victimes de choix : les enfants…« Après la série culte Il est revenu, le roman de Stephen King Ça connaît une adaptation réussie sur grand écran avec ce film d’Andy Muschietti au suspense solide. » Caroline Vié, 20 minutes

