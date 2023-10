Cet évènement est passé Ciné-culte #19 The Party Magic Cinéma Bobigny Catégories d’Évènement: Bobigny

Seine-Saint-Denis Ciné-culte #19 The Party Magic Cinéma Bobigny, 24 octobre 2017, Bobigny. Ciné-culte #19 The Party Mardi 24 octobre 2017, 19h30 Magic Cinéma 3,50€ THE PARTY de Blake Edwards Hrundi V. Bakshi, un acteur indien, est engagé par un studio hollywoodien. Terriblement maladroit, il fait exploser un coûteux décor et se retrouve inscrit, à la demande du producteur exaspéré, sur une liste noire. Mais suite à un quiproquo, le comédien est invité à la soirée annuelle du studio… « Comédie burlesque, satire, conte moral, c’est un peu tout cela à la fois, comme si Blake Edwards avait voulu nous offrir un mélange des genres. Au final, on a un petit chef-d’oeuvre. » avoir-alire.com Présentation et débat avec Mathieu Macheret, critique de cinéma au Monde Suivi d’un cocktail moussant ! Mardi 24 octobre à 19h30 Tarif : 3,50€ Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

