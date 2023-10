Des trésors plein ma poche Magic Cinéma Bobigny, 30 septembre 2017, Bobigny.

Programme de courts métrages d’animation dès 3 ans

SUISSE / GÉORGIE / RUSSIE | 2017 | 35MIN

Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup de courage, on a tous un secret pour apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits dans leurs univers tendres, drôles et poétiques. Ce programme de six courts métrages nous plonge dans un monde où les éléments du quotidien se transforment en objets magiques.

Après la séance le Magic Cinéma t’invite à partager un goûter, lors duquel nous retrouverons des objets aperçus dans les différents films. Sauras-tu les reconnaître ?

Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.magic-cinema.fr/ »}]

