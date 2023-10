Soirée Matrimoine Magic Cinéma Bobigny, 15 septembre 2017, Bobigny.

Soirée Matrimoine Vendredi 15 septembre 2017, 19h00 Magic Cinéma 3,50 €

L’égalité entre femmes et hommes dans les arts et la culture passe par la valorisation de l’héritage des femmes artistes et intellectuelles d’hier.C’est dans cette perspective que l’association HF Île-de-France a initié, en 2015, le projet Matrimoine. Celui-ci a pour objet de faire connaître les artistes et créatrices du passé et leurs oeuvres, constituant un héritage artistique et historique à préserver et à transmettre mais qui, aujourd’hui,est trop largement méconnu, voire ignoré.

19h – Conférence « La place des femmes au cinéma »

par Sonja Jossifort, programmatrice de films et membre de l’association HF Île-de-France

Cette conférence met l’accent sur l’histoire des femmes au cinéma comme réalisatrices, puis sur la place, l’image et la représentation des femmesdans le cinéma français dit « grand public ». Elle insiste également sur l’histoire des séries pour la télévision, où les femmes deviennent scénaristeset mettent en scène des personnages hauts en couleur assurant une réelle diversité des rôles à l’écran.

Entrée libre

20h – Projection de Barbara de Mathieu Amalric

France / 2017 / 1h37

Avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric

Cannes 2017, Un certain regard, Prix de la poésie du cinéma

Prix Jean Vigo 2017

Une actrice s’apprête à jouer Barbara. Elle travaille son personnage, la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les scènes à apprendre.Le réalisateur travaille aussi : par ses rencontres, par les archives, la musique, il se laisse submerger, envahir comme elle, par elle.

« Barbara, septième film de Mathieu Amalric, est tout sauf un biopic traditionnel. Point de récit en bonne et due forme sur les épisodes clefs de l’existence de la chanteuse – ce serait faire injure à la création, à l’imaginaire. Ce n’est pas la biographie qui intéresse l’auteur de Tournée (2009), mais l’esprit de la chanteuse, ses vertiges, ses sensations, ses émotions, qui déteignent si bien sur nous. » Jacques Morice, Télérama

Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 83 74 56 73 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.magic-cinema.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2017-09-15T19:00:00+02:00 – 2017-09-15T23:00:00+02:00

