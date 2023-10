Cet évènement est passé Ciné-goûter – À la découverte du monde Magic Cinéma Bobigny Catégories d’Évènement: Bobigny

Seine-Saint-Denis Ciné-goûter – À la découverte du monde Magic Cinéma Bobigny, 9 septembre 2017, Bobigny. Ciné-goûter – À la découverte du monde Samedi 9 septembre 2017, 16h00 Magic Cinéma 3,50€ À la découverte du monde Collectif / 2017 / 40min Programme de courts métrages d’animation. Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs propres ailes. Quelle aventure de quitter le nid pour se laisser guider par sa curiosité, se faire des amis différents ou encore affronter les éléments ! Lorsque la peur de l’inconnu laisse place à l’exaltation de la découverte, plus rien ne nous arrête. Après ce film idéal pour les tout-petits, vous pourrez déguster un goûter très fruité, offert par le Magic Cinéma ! Toutes les infos ici Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 83 74 56 71 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

