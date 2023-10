CINÉ-CULTE #18 Woodstock Magic Cinéma Bobigny, 20 juin 2017, Bobigny.

CINÉ-CULTE #18 Woodstock Mardi 20 juin 2017, 19h00 Magic Cinéma 3,50€

Cycle En avant la musique!

Woodstock

De Michael Wadleigh / É.-U. / 1970 / 3h05 / VOSTF

Cannes 1970

« Du 15 au 17 août 1969, un demi-million de spectateurs assistaient, dans un champ de l’État de New York, au plus grand concert de rock jamais organisé. Ce qu’il y a de chouette avec Woodstock, le film, c’est qu’on peut en déguster de petites tranches au gré de ses appétits. Séquence démago : Crosby, Stills, Nash and Co tentant de se disculper — “On a le trouillomètre à zéro les gars, c’est seulement notre deuxième concert…” Séquence fou rire : les olibrius gominés et pailletés de Sha Na Na ondulant du peigne et du pelvis devant un troupeau de hippies… babas. Séquence familiale : Joan Baez dédiant un hymne syndicaliste à son mari, David, en prison pour refus de Vietnam, et à sa soeur Mimi, qui ne se sent pas très bien. Séquence Club Med : le solo pimenté du batteur de Santana, Michael Shrieve, le seul musicien de l’histoire du rock à avoir eu 18 ans pendant une bonne décennie… Mais la véritable vedette de ces “trois jours de paix et de musique”, c’est le public. Se baignant à poil et se poilant comme des baigneurs. Faisant l’amour, pas la gueule, beaux comme des siphonnés, sales comme des chiffonniers. Et la seule morale de l’histoire tient dans cette phrase négligemment lâchée par un gamin : “On est tous venus chercher une réponse ici, mais y en a pas…” Philippe Barbot, Télérama

Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2017-06-20T19:00:00+02:00 – 2017-06-20T22:30:00+02:00

