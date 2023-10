Cet évènement est passé Aide au film court Cinémas 93 – Avant-première Benidorm Magic Cinéma Bobigny Catégories d’Évènement: Bobigny

Seine-Saint-Denis Aide au film court Cinémas 93 – Avant-première Benidorm Magic Cinéma Bobigny, 1 juin 2017, Bobigny. Aide au film court Cinémas 93 – Avant-première Benidorm Jeudi 1 juin 2017, 20h00 Magic Cinéma 3,50€ BENIDORM de Raphaelle Tinland Eddy Production – fiction – 2017 – 14 min Dans une station balnéaire vivent une jeune mère et sa fille. L’une vit la nuit, l’autre le jour. Elles ne se croisent jamais et le seul lien qui leur permet de maintenir un semblant de vie commune est un talkie-walkie. /// Ce ­film a béné­ficié de l’Aide au ­film court, le dispositif de soutien à la création, à la production et à la diffusion du Seine-Saint-Denis, le département (Page officielle)/// La projection du film est accompagnée d’une CARTE BLANCHE à Eddy Production : OLGA de Maxime Bruneel (2017 – 19 min – fiction) Olga, épuisée, maltraitée par son petit ami, vient se réfugier dans l’appartement de son fils qui vit une relation ardente avec sa petite amie dans une ville brûlante. Elle se retrouve prisonnière de son désir, envenimée par l’intimité du jeune couple. EREVAN TUSK de Raphaëlle Tinland, clip, 2013, 4min14 Musique : The Larches – Label : Underdog records WIND de Raphaëlle Tinland, clip, 2017, 3min42 Musique : Charles X – Label : Bordeaux Rock Projection en présence de Raphaelle Tinland et suivie d’un verre convivial. Réservation indispensable par téléphone 01 48 10 21 22 ou par mail à reservations@cinemas93.org ou en s’inscrivant ici : http://bit.ly/AVPBenidorm Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.magic-cinema.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2017-06-01T20:00:00+02:00 – 2017-06-01T22:00:00+02:00

