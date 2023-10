Cet évènement est passé Fenêtre sur courts Magic Cinéma Bobigny Catégories d’Évènement: Bobigny

Seine-Saint-Denis Fenêtre sur courts Magic Cinéma Bobigny, 31 mai 2017, Bobigny. Fenêtre sur courts Mercredi 31 mai 2017, 20h30 Magic Cinéma 3,50€ Son désir de cinéma, Fabien Dao l’a hérité de son père Mustapha, qui a réalisé des courts métrages au Burkina Faso dans les années 1980. S’il a toujours été cinéphile, Fabien Dao a mis du temps à se diriger vers la réalisation. Il a commencé par faire des études d’infirmier puis de chimie avant de tenter le concours de La Fémis et d’intégrer l’école de cinéma dans la section son puis de découvrir la réalisation. Aujourd’hui, il développe des projets de films avec d’anciens camarades d’école, comme Yannick Beauquis, qui a créé sa société de production, Don Quichotte Films, ainsi qu’avec Ange-Régis Hounkpatin, réalisateur et scénariste. Avant-première – Il pleut sur Ouaga De Fabien Dao / France / 2017 / 25 min Il pleut sur Ouaga. C’est la saison des amours, le pays se reconstruit après la révolution. Alpha s’apprête à quitter son pays pour rejoindre sa bien-aimée, mais quitter son pays n’est pas si facile. Panthéon D’Ange-Régis Hounkpatin / France / 2017 / 30 min Fils d’un immigré béninois, en rupture avec ses racines, Salomon est sur le point de céder à un musée un costume vaudou hérité de son père défunt. Mais un jeune danseur urbain, Orba, va lui rappeler que le souffle ancestral n’a peut-être pas disparu. Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.magic-cinema.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Bobigny, Seine-Saint-Denis

Lieu
Magic Cinéma

Adresse
Rue du Chemin Vert - 93000 Bobigny - Métro, tram, bus : Bobigny - Pablo Picasso

Ville
Bobigny

