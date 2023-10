Cet évènement est passé CINÉ-CULTE #17 Éclairage intime Magic Cinéma Bobigny Catégories d’Évènement: Bobigny

Seine-Saint-Denis CINÉ-CULTE #17 Éclairage intime Magic Cinéma Bobigny, 30 mai 2017, Bobigny. CINÉ-CULTE #17 Éclairage intime Mardi 30 mai 2017, 19h00 Magic Cinéma 3,50€ d’Ivan Passer / Tchécoslovaquie / 1965 / 1h12 / VOSTF Avec Zdenek Bezusek, Karel Blazek, Vera Kresadlova Petr, soliste violoncelliste à Prague, vient donner un concert dans la ville de province où Bambas,son ami de conservatoire et directeur d’une école de musique, l’a invité pour compléter l’orchestre local. Petr est accompagné de sa jeune amie. Bambas les accueille dans sa maison… « Parsemées d’audaces (l’enterrement, la poule…restons volontairement évasifs pour susciter votre curiosité, elle sera de toutes façons récompensée), les 75 minutes de ce joyau se traversent – malgré un absurde discret parfois très sombre – comme un état de grâce. Un petit chef-d’oeuvre aussi proche que possible de la perfection. » Rémi Boiteux, culturopoing.com Présentation et débat avec Mathieu Macheret, critique et journaliste au Monde Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.magic-cinema.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Bobigny, Seine-Saint-Denis

