#Monstres Monstrueux 24 mai et 27 juin 2017 Magic Cinéma Tarifs habituels du cinéma

Au beau milieu des nouveaux films, les monstres seront à l’honneur ce mois-ci ! Venez découvrir toutes les semaines, au Magic Cinéma, un film monstrueusement bien.

À cette occasion, nous lançons un grand concours de dessins. Ils seront affichés au fur et à mesure dans la salle d’exposition du Magic. Et la revue de cinéma pour les enfants PopCorn viendra animer un atelier monstrueux le samedi 17 juin à 14h, après la projection de Max et les Maximonstres.

Les films :

Monstres & cie (dès 5 ans) du 24 au 30 mai

Molly Monster (dès 4 ans) du 31 mai au 6 juin

Le Gruffalo (dès 4 ans) du 7 au 13 juin

Max et les Maximonstres (dès 7 ans) du 14 au 20 juin

Toutes les horaires sur : http://www.magic-cinema.fr/

Concours de dessins :

Sur une feuille de format A4, dessine-nous ton plus beau monstre.

Au dos de la feuille, indique-nous ton Nom / Prénom / adresse mail et/ou numéro de téléphone (pour te contacter en cas de victoire).

Tu as jusqu’au 27 juin pour participer.

Tous les jours, la boîte est vidée et les dessins sont affichés dans la salle d’exposition.

Le 28 juin, l’équipe du Magic Cinéma votera pour ses 3 dessins favoris.

Les gagnants seront contactés par le Magic Cinéma et remporteront de nombreux lots (jeux, places de cinéma, affiches de films…) à venir retirer en caisse.

Atelier fabrication de masques monstrueux :

La revue PopCorn te propose d’en savoir davantage sur les monstres. Ce sera ensuite à toi de fabriquer un masque représentant ton monstre imaginaire. Des ciseaux, du papier et de la bonne humeur seront au rendez-vous !

Durée : 1 heure.

Nombre de places limitées, réservation conseillée auprès de Fanny Gisbert : 01 83 74 56 71 / fanny.gisbert@est-ensemble.fr

À la suite du film Max et les Maximonstres, le samedi 17 juin à 14h

Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2017-05-24T14:30:00+02:00 – 2017-05-24T16:00:00+02:00

2017-06-27T18:00:00+02:00 – 2017-06-27T20:00:00+02:00