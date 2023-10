Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions Magic Cinéma Bobigny, 12 mai 2017, Bobigny.

Le Gang des Antillais

De Jean-Claude Barny / France / 2016 / 1h30

Avec Djedje Apali, Eriq Ebouaney, Adama Niane, Zita Hanrot, Mathieu Kassovitz

Dans les années 70, le Bumidom promettait de favoriser l’insertion en métropole des Français des DOM-TOM. Jimmy Larivière, arrivé à Paris pour refaire sa vie, ne parvient pas à trouver sa place dans la société. Sa rencontre avec un groupe de trois jeunes Antillais va l’entraîner dans une série de braquages retentissants.

« Avec Le Gang des Antillais, Jean-Claude Barny tenait un sujet en or mêlant petite histoire de la France, film de gangster et prise de parole engagée pour toute une génération venue des territoires d’outre-mer, abandonnée à son propre sort dans une métropole qui les aura fait venir, mais qui aura aussi vite fait de doucher leurs rêves et espoirs. Et par association d’idées entre le passé et le présent, Barny a également l’opportunité de mettre en exergue le sentiment de dizaines de milliers de gens vivant dans ces îles à la fois françaises et étrangères, parties intégrantes du pays et pourtant si souvent inconsidérées tant elles sont lointaines. » Nicolas Rieux, mondocine.net

En partenariat avec l’association Hibiscus

Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2017-05-12T20:00:00+02:00 – 2017-05-12T23:00:00+02:00

