Seine-Saint-Denis À mon âge je me cache encore pour fumer Magic Cinéma Bobigny, 10 mai 2017, Bobigny. À mon âge je me cache encore pour fumer Mercredi 10 mai 2017, 20h00 Magic Cinéma 3,50€ À mon âge je me cache encore pour fumer De Rayhana / France – Grèce – Algérie / 2016 / 1h30 / VOSTF Avec Hiam Abbass, Fadila Belkebla, Nadia Kaci, Biyouna Mons ; Créteil ; Angers 2017 Neuf femmes algériennes, de conditions et d’âges divers, se livrent, à l’abri du regard des hommes, au coeur d’un hammam, à une conversation libre qui touche à l’intimité des corps et à tous les tabous de leur société. L’écriture de Rayhana est truculente, tendre et drôle. Toutes les comédiennes sont parfaites. Un spectacle tonique et réjouissant. Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 83 74 56 73 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

