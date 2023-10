Cet évènement est passé CINÉ-CULTE #16 Le Salon de musique Magic Cinéma Bobigny Catégories d’Évènement: Bobigny

Seine-Saint-Denis CINÉ-CULTE #16 Le Salon de musique Magic Cinéma Bobigny, 25 avril 2017, Bobigny. CINÉ-CULTE #16 Le Salon de musique Mardi 25 avril 2017, 19h00 Magic Cinéma 3,50€ Le Salon de musique de Satyajit Ray / Inde / 1958 / 1h41 / VOSTF Avec Chhabi Biswas, Gangapada Bose, Kali Sarkar, Tulsi Lahiri, Padma Devi, Pinaki Sen Gupta Le déclin d’un mécène, aristocrate de la caste des Zamindars, propriétaire terrien oisif, protecteur des arts mais imbu de la noblesse de sa caste. À sa passion pour la musique et la danse, illustrée par les réceptions toujours plus ruineuses données dans son salon de musique, il sacrifiera tout… «Tout ce qui a existé, existe et existera… Les pierres peuvent se déliter ; les glaces se ternir ; un cheval blanc emporter le dernier raja ; la culture – c’est à dire le passé – continue de nous faire vivre. Le Salon de musique c’est Le Guépard, c’est La Cerisaie à la mode indienne. Mais c’est aussi un film si beau, si simple, si envoûtant qu’il en devient universel. » Claude-Marie Trémois, Télérama Présentation et débat avec Mathieu Macheret, critique et journaliste au Monde Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 83 74 56 73 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2017-04-25T19:00:00+02:00 – 2017-04-25T21:30:00+02:00

2017-04-25T19:00:00+02:00 – 2017-04-25T21:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bobigny, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Magic Cinéma Adresse Rue du Chemin Vert - 93000 Bobigny - Métro, tram, bus : Bobigny - Pablo Picasso Ville Bobigny Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Magic Cinéma Bobigny latitude longitude 48.904788;2.446734

Magic Cinéma Bobigny Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bobigny/