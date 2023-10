Cet évènement est passé SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL REPRISES Magic Cinéma Bobigny Catégories d’Évènement: Bobigny

Seine-Saint-Denis SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL REPRISES Magic Cinéma Bobigny, 29 juin 2016, Bobigny. SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL REPRISES Mercredi 29 juin 2016, 19h00 Magic Cinéma En entrée libre De Fejria Deliba / France / 2016 / 1h23 Avec Milouda Chaqiq, Brigitte Roüan, Myriam Bella, Zinedine Soualem, Slimane Dazi, Samir Guesmi Premiers Plans d’Angers 2016, Prix du public Zayane a 75 ans. Elle reçoit un jour une lettre lui annonçant le décès d’un homme qu’elle a connu en Algérie. Le temps d’une journée, elle part récupérer une boîte que le défunt lui a légué. Pendant son absence, ses onze enfants découvrent un pan de la vie de leur mère jusque-là ignoré de tous… Un portrait de famille affuté et sensible porté par l’interprétation de Milouda Chaqiq. Projection suivie d’un slam par Milouda Chaqiq dite « Tata Milouda ». Révélée par Grand Corps Malade et le Jamel Comedy Club, Tata Milouda, marocaine arrivée en France pour fuir un mari violent, slam l’histoire de sa vie et de son combat. En présence de la réalisatrice Fejria Deliba (à confirmer) et de la comédienne Milouda Chaqiq Accueil convivial à partir de 19h https://www.youtube.com/watch?v=GpV6F9NUU8M Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « magic-cinema.reservation@est-ensemble.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 83 74 56 73 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

