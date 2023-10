Cet évènement est passé SOIRÉE DE CLÔTURE DE SAISON Magic Cinéma Bobigny Catégories d’Évènement: Bobigny

Seine-Saint-Denis SOIRÉE DE CLÔTURE DE SAISON Magic Cinéma Bobigny, 25 juin 2016, Bobigny. SOIRÉE DE CLÔTURE DE SAISON Samedi 25 juin 2016, 20h00 Magic Cinéma Tarif unique : 3,50 € D’Antonin Peretjatko / France / 2016 / 1h39 Avec Vincent Macaigne, Vimala Pons, Pascal Légitimus, Mathieu Amalric, Jean-Luc Bideau Marc Châtaigne, stagiaire au ministère de la Norme, est envoyé en Guyane pour la mise aux normes européennes du chantier Guyaneige : première piste de ski indoor d’Amazonie, destinée à relancer le tourisme en Guyane. De mésaventure en mésaventure, on lui affuble un coéquipier. Pas de chance, c’est une pin-up. Pire : elle a du caractère. « J’avais envie de montrer cette espèce de jungle économique, et la manière dont les décisions prises au sommet se répercutent à la base. Au départ, le projet de Guyaneige est touristique. Ce qui signifie qu’il est censé relever l’économie en créant des emplois. Sauf qu’on s’aperçoit que dans les hautes sphères du pouvoir et de la finance, ils ne veulent pas créer d’emplois, ils veulent juste faire du pognon. Donc il y a des intérêts qui s’opposent. » Antonin Peretjatko Le réalisateur retrouve ses deux acteurs de La Fille du 14 juillet et nous offre un film d’aventure qui fourmille de mygales, de gags visuels et de scènes hilarantes, tout en tenant un discours politique offensif sur les décisions ministérielles absurdes ou l’injuste sort réservé à nos stagiaires… Un film qui divertit autant qu’il fait réfléchir ! Suivi d’une rencontre avec le réalisateur, et d’un pot convivial ! https://www.youtube.com/watch?v=rgx6MQsVyV4 Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « magic-cinema.reservation@est-ensemble.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 83 74 56 73 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2016-06-25T20:00:00+02:00 – 2016-06-25T22:30:00+02:00

2016-06-25T20:00:00+02:00 – 2016-06-25T22:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bobigny, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Magic Cinéma Adresse Rue du Chemin Vert - 93000 Bobigny - Métro, tram, bus : Bobigny - Pablo Picasso Ville Bobigny Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Magic Cinéma Bobigny latitude longitude 48.904788;2.446734

Magic Cinéma Bobigny Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bobigny/