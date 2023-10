Cet évènement est passé RENCONTRE – LA SOCIOLOGUE ET L’OURSON Magic Cinéma Bobigny Catégories d’Évènement: Bobigny

RENCONTRE – LA SOCIOLOGUE ET L'OURSON

Mardi 17 mai 2016, 20h00

Magic Cinéma

De Mathias Théry et Étienne Chaillou
France / 2015 / 1h17

De septembre 2012 à mai 2013, la France s'enflamme sur le projet de loi du Mariage pour tous. Pendant ces neuf mois de gestation législative, la sociologue Irène Théry raconte à son fils les enjeux du débat. De ces récits naît un cinéma d'ours en peluches, de jouets, de bouts de cartons. Portrait intime et feuilleton national, ce film nous fait redécouvrir ce que nous pensions tous connaître : la famille.

« Filmée en images réelles, la campagne d'Irène Théry constitue une sorte de fil rouge sur lequel viennent se greffer des séquences d'animation incarnées par des peluches et autres jouets d'enfants, dont sortent les voix d'Irène Théry, de son fils, de Christiane Taubira, de François Hollande, de Claire Chazal, de Frigide Barjot […]. En mêlant roman familial et roman national, Mathias Théry vulgarise les idées de sa mère tout en esquissant, en filigrane, un portrait délicat de cette militante, qui fut aussi une femme de famille. Assumant sa position de fils, le (co-)réalisateur retrouve, avec ses peluches, une partie des pouvoirs magiques de l'enfance. Grâce à elles, les personnages se trouvent soustraits aux contingences de l'actualité. Ils deviennent des archétypes et donnent au film – c'est sa grande réussite – la portée d'un conte moral universel. » Isabelle Regnier, Le Monde

Suivi d'une rencontre avec Mathias Théry

