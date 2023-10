AVANT-PREMIÈRE – SAC LA MORT Magic Cinéma Bobigny, 6 mai 2016, Bobigny.

AVANT-PREMIÈRE – SAC LA MORT Vendredi 6 mai 2016, 20h00 Magic Cinéma Tarif unique : 3,50 €

D’Emmanuel Parraud

France / 2015 / 1h15 / VOSTF

Belfort 2015 ; Cannes 2016, sélection ACID

De nos jours à la Réunion, Patrice se doit de venger la mort de son frère qui vient d’avoir la tête tranchée. Mais en a-t-il les épaules, alors qu’il vient aussi de perdre sa maison ?

« Le film capte l’atmosphère va-poreuse de l’île, qui contamine les personnages et leurs interprètes semblant jouer en état d’ébriété oude somnambulisme avancé. Entièrement parlé en créole, Sac la mort distille un humour non identifié construit sur de nombreuses latences dans les discussions et d’à-coups dans la narration. » Hugues Perrot, Cahiers du cinéma

Suivi d’une rencontre avec le réalisateur, et d’un pot convivial

En partenariat avec A vif Cinémas, Spectre productions, Khiasma et l’association Hisbiscus

