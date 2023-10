Festival Bande(s) à part Magic Cinéma Bobigny, 13 avril 2016, Bobigny.

Festival Bande(s) à part 13 – 19 avril 2016 Magic Cinéma Tarif unique : 3,50 €

Du 13 au 19 avril, sous le parrainage de Jacques Doillon et avec la participation de jeunes cinéastes (Hubert Viel, Guillaume Senez, Ramzi Ben Sliman, Vincent Tricon), nous explorerons le travail des réalisateurs qui filment l’enfance : leçon de cinéma de Jacques Doillon avec Alain Bergala, rencontres et avant-premières. Arnaud Demuynck, producteur des Films du Nord, invitera les plus jeunes spectateurs à découvrir un cinéma d’animation qui donne à voir et à penser. Il présentera des programmes inédits et en avant-première La Chouette, entre veille et sommeil, sa dernière production. Enfin, puisqu’un festival est un moment de fête, nous proposerons aussi un ciné-concert, des ateliers autour du son et du cinéma d’animation, des ciné-gouters, une bibliothèque éphémère, une journée professionnelle…

Retrouvez toute la programmation ici !

Sur Facebook

Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « magic-cinema.reservation@est-ensemble.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 83 74 56 73 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2016-04-13T14:30:00+02:00 – 2016-04-13T23:00:00+02:00

2016-04-19T10:00:00+02:00 – 2016-04-19T23:00:00+02:00

Jacques Doillon Christophe Honoré