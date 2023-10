Soirée solidarité Palestine Magic Cinéma Bobigny, 13 février 2016, Bobigny.

Soirée solidarité Palestine Samedi 13 février 2016, 20h00 Magic Cinéma 3,50 €

Palestine / Canada / France / 2014 / 1h15 / VOSTF

Jonglant entre animation, interviews et archives, Les 18 Fugitives nous plonge dans l’une des plus curieuses histoires de la première Intifada. Une petite communauté palestinienne achète 18 vaches pour vendre leur lait. Mais cette nouvelle source de financement est rapidement considérée comme une « menace à la sécurité » par Israël, qui lancera alors une véritable traque contre ces vaches. Cette histoire de résistance pacifique est revisitée dans Les 18 Fugitives avec beaucoup d’humour et de talent.

Suivi d’un débat avec Dominique Vidal, collaborateur au Monde Diplomatique et directeur de l’ouvrage : Palestine: le jeu des puissants [Sindbad Actes Sud], Richard Wagman, président d’honneur et Robert Zimmerman de l’Union juive Française pour la Paix, François Maireg, de l’Association pour le Jumelage des Camps de Réfugiés avec la France et Mohamed Alhayak, étudiant gazaoui

En partenariat avec l’association Palestine, Droits et Solidarité de Bobigny, le Secours Populaire de Seine Saint-Denis, l’association pour Jérusalem, le Mouvement des Jeunes Communistes de Bobigny-Drancy et l’association du Festival Ciné-Palestine de Paris

https://www.youtube.com/watch?v=CU67ZLOGNMs

Magic Cinéma 2 Rue du Chemin Vert, 93000 Bobigny, France Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « magic-cinema.reservation@est-ensemble.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0183745673 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2016-02-13T20:00:00+01:00 – 2016-02-13T22:30:00+01:00

2016-02-13T20:00:00+01:00 – 2016-02-13T22:30:00+01:00