Ciné-Culte #4 – Cycle 2 : le road movie Mardi 12 janvier 2016, 20h00 Magic Cinéma Tarif unique : 3,50 € / Infos et réservations : magic-cinema.reservation@est-ensemble.fr – 01 83 74 56 73

De David Lynch / É.-U. / 1990 / 2 h 05 / VOSTF

Avec Laura Dern, Nicholas Cage, Diane Ladd, Wilem Dafoe, Isabella Rossellini

Cannes 1990, Palme d’or

Interdit aux moins de 12 ans

Sailor et Lula, deux jeunes amoureux, fuient Marietta, la mère de la jeune fille, qui s’oppose à leurs amours, ainsi que toute une série de personnages dangereux et mystérieux qui les menacent. « C’est un film-geyser. Un projet de cinéma qui aurait décidé de ne compter que sur les forces de la sensation cinématographique. Avec Sailor et Lula, road movie halluciné, David Lynch tente quelque chose de nouveau, pour lui comme pour le cinéma, et qui influencera profondément la suite de son œuvre. » Jean-Michel Frodon

Présentation et débat avec Mathieu Macheret, critique et journaliste au Monde

Magic Cinéma 2 Rue du Chemin Vert, 93000 Bobigny, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2016-01-12T20:00:00+01:00 – 2016-01-12T22:30:00+01:00

