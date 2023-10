Le Forum des Rêves – un forum vidéo fictif sur les rêves Magic Cinéma Bobigny, 16 décembre 2015, Bobigny.

Le principe de cette fiction est qu’on peut enregistrer ses rêves sur son téléphone : grâce à l’application Dream, ils sont stockés sur la carte mémoire du téléphone sous forme de fichiers vidéo.

On peut donc les consulter, les revoir, les montrer, les partager, les publier sur internet. C’est précisément ce qui se passe dans le Forum des Rêves.

Le Forum des Rêves est un forum internet fictif d’échange, d’entraide et de partage sur le thème du rêve.

Accueilli par le Magic Cinéma de Bobigny et le Ciné 104 de Pantin dans le cadre des Projets Numériques Innovants du département, Olivier Bosson vient présenter « Le Forum des Rêves », un projet de tournage participatif qu’il va mener au printemps 2016 avec 200 acteurs et figurants amateurs recrutés à Bobigny et Pantin à l’occasion de grands castings ouverts à tous.

Cette soirée est donc un moment de rencontre et de discussion avec toutes les personnesintéressées par ce projet participatif : bienvenue dans l’aventure du tournage !

PRÉSENTATION DU « FORUM DES RÊVES »

Processus de travail, castings, scénario et principales scènes qui seront tournées à Bobigny.

Extraits de scènes tournées dans d’autres villes.

Échanges avec le public.

Teaser

PROJECTION DU FILM 200%

De Nicolas Boone et Olivier Bosson / France / 2010 / 1 h 20

Une fiction tournée dans la banlieue de Lyon avec la participation de 200 acteurs et figurants recrutés sur place.

Un accident se produit lorsque deux véhicules réalisent au même moment le projet d’être au même endroit. Une grande fresque débridée construit un univers d’une densité exponentielle, où les réalités se télescopent.

Magic Cinéma 2 Rue du Chemin Vert, 93000 Bobigny, France Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2015-12-16T18:00:00+01:00 – 2015-12-16T20:00:00+01:00

