ADAMA de Simon Rouby 18 – 24 novembre 2015 Magic Cinéma

France, 2015, 1 h 22

Festival international du film d’animation d’Annecy 2015

Avec Azize Diabate, Pascal Nzonzi, Oxmo Puccino

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des falaises s’étend le Monde des Souffles, là où règnent les Nassaras. Une nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, bravant l’interdit des anciens, décide de partir à sa recherche. Il entame, avec la détermination sans faille d’un enfant devenant homme, une quête qui va le mener au-delà des mers, au Nord, jusqu’aux lignes de front de la Première Guerre mondiale. Nous sommes en 1916.

Réalisatrice française diplômée de l’École des Beaux-Arts de Montpellier, Bénédicte Galup a travaillé avec la Fabrique, Les Armateurs, Naïa, sociétés de production d’animation. Elle est la co-réalisatrice avec Michel Ocelot de Kirikou et les bêtes sauvages. Également directrice du studio d’infographie 2D pour Kirikou et la sorcière de Michel Ocelot et Les Triplettes de Belleville de Sylvain Chomet, elle fut assistante-réalisatrice sur la série d’animation TV Belphégor et les longs métrages Ernest et Célestine et tout récemment Adama, dont elle a également participé à l’écriture du scénario.

Magic Cinéma 2 Rue du Chemin Vert, 93000 Bobigny, France Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France

