Ciné-culte #1 Magic Cinéma Bobigny, 29 septembre 2015, Bobigny.

Ciné-culte #1 Mardi 29 septembre 2015, 20h00 Magic Cinéma Tarif unique : 3,50 euros / Réservations : magic-cinema.reservation@est-ensemble.fr – 01 83 74 56 73

Cycle Martin Scorses – Taxi Driver

De Martin Scorsese / É.-U. / 1976 / 1 h 53 / VOSTF / Avec Robert de Niro, Jodie Foster, Cybill Sheperd

Cannes 1976, Palme d’or

Travis Bickle, un ancien marine du Vietnam insomniaque, devient chauffeur de taxi de nuit et témoin privilégié d’une ville de New York dont il n’arrive plus à supporter la décadence. Après un échec amoureux, il rencontre Iris, une jeune prostituée de 12 ans, envers qui il se sent investi d’une mission : la sauver. Taxi Driver demeure trente ans plus tard aussi puissant, percutant et féroce que jamais. Est-il possible d’en offrir aujourd’hui une nouvelle interprétation ? Quelle est maintenant la perception de l’œuvre scorsesienne ?

Présentation et débat avec le critique Mathieu Macheret.

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=308.html

Magic Cinéma 2 Rue du Chemin Vert, 93000 Bobigny, France Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2015-09-29T20:00:00+02:00 – 2015-09-29T22:30:00+02:00

2015-09-29T20:00:00+02:00 – 2015-09-29T22:30:00+02:00

Scorsese Taxi Driver Macheret