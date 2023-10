AVANT-PREMIÈRE DE FIN DE SAISON Magic Cinéma Bobigny, 26 juin 2015, Bobigny.

de Maya Forbes I ÉU , 2014, 1h30, VOSTF I Avec Mark Ruffalo, Zoe Saldana, Imogene Wolodarsky I Festival de Sundance 2014 ; Festival de Deauville 2014

Entre fous rires et crises de larmes, Cameron Stuart ne sait plus où donner de la tête. Diagnostiqué bipolaire, il suit un traitement dans le but de reconquérir sa femme Maggie et de réintégrer le cocon familial qu’ils forment avec leurs deux filles. Mais lorsque Maggie décide de quitter Boston pour partir à New York reprendre ses études, la jeune femme n’a pas d’autre choix que de confier la garde de ses enfants à ce père pas tout à fait comme les autres…

Un petit bijou modeste, bouleversant de sincérité et d’une infinie tendresse, porté par un immense Mark Ruffalo. Maya Forbes invente le « feel good tragique ».

précédée de

AMIRA

d’Isabelle Mayor I 2015, 18 min

Amira, dix-sept ans, apprentie bouchère, cherche à apprivoiser le désir qu’elle éprouve pour Benji, un garçon de sa classe. Afin de tester ses sentiments, elle lui fait une étrange proposition…

En présence de la réalisatrice et des comédiens.

Séance suivie d’un buffet champêtre !

magic-cinema.reservation@est-ensemble.fr I 01 83 74 56 73

Magic Cinéma 2 Rue du Chemin Vert, 93000 Bobigny, France Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France

2015-06-26T20:00:00+02:00 – 2015-06-26T21:50:00+02:00

