Soirée Palestine Magic Cinéma Bobigny, 19 juin 2015, Bobigny.

Soirée Palestine Vendredi 19 juin 2015, 20h00 Magic Cinéma Tarif unique : 3,50 €

A WORLD NOT OURS

de Mahdi Fleifel / Palestine / 84 min / VOSTF

Dans ce journal en images, Mahdi Fleifel dresse avec sensibilité et humour le portrait intimiste de trois générations d’exilés dans le camp d’Ain el- Helweh, dans le Sud du Liban, où il a lui-même grandi. Par un kaléidoscope d’enregistrements personnels, d’archives familiales en 8 mm et de séquences historiques, il illustre la vie quotidienne de trois générations palestiniennes, tenues hors du monde.

Projection du film suivie d’un débat.

En partenariat avec l’Association Palestine Droits et Solidarité.

https://www.youtube.com/watch?v=QDIyM8XTWUo

Magic Cinéma 2 Rue du Chemin Vert, 93000 Bobigny, France Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2015-06-19T20:00:00+02:00 – 2015-06-19T22:00:00+02:00

