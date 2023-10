Ciné-famille Magic Cinéma Bobigny, 18 avril 2015, Bobigny.

Ciné-famille Samedi 18 avril 2015, 14h00 Magic Cinéma 3,50 €

Salle 1 – pour les enfants

LA GRANDE AVENTURE DE MAYA L’ABEILLE

2015, 1h25, à partir

Dans l’univers bien ordonné des abeilles, la petite Maya a bien du mal à trouver sa place, et ses tentatives aussi drôles que maladroites pour s’intégrer lui attirent les foudres de la sévère Buzzlina, conseillère de la Reine. Accompagnée de Willy, son meilleur ami, Maya s’envole pour une aventure exaltante.

La séance sera suivie d’une rencontre avec une apicultrice exerçant à Montreuil et d’un goûter à base de miel !

Salle 2 – pour les parents

DANBÉ, LA TÊTE HAUTE de Bourlem Guerdjou

2014, 1h28

Petite fille d’origine malienne, Aya Cissoko voit son père et sa petite soeur périr dans un incendie criminel. Trouvant dans la boxe un exutoire, elle sera sacrée championne du monde… De Ménilmontant à Sciences Po, ce film rageur et bouleversant retrace son parcours. Librement inspiré de l’ouvrage « Danbé » (« dignité » en bambara) d’Aya Cissoko et Marie Desplechin.

Séance suivie d’un débat et d’une rencontre avec le réalisateur (sous réserve)

Magic Cinéma 2 Rue du Chemin Vert, 93000 Bobigny, France Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France

