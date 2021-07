Magic Castle Pleugueneuc, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Pleugueneuc.

Magic Castle 2021-07-14 12:00:00 – 2021-07-14 22:00:00 La Motte Beaumanoir Château de la Motte Beaumanoir

Pleugueneuc Ille-et-Vilaine Pleugueneuc

Rendez-vous au château de la Motte Beaumanoir, un spot d’exception en pleine nature situé entre Rennes et de Saint Malo. Un événement musical open-air avec des animations, ateliers couronnes de fleurs, tatouage, textiles, make-up, structures gonflables, atypic riders, exposants, stands…

Au programme :

Music / DJ / Deep / House / Techno

Etienne De Crecy (DJ Set)

Obel et Nicco Venier

Bienveillant

Clove (Live)

Gardez une petite place et venez déjeuner ou dîner avec nous avec nos points de restauration et buvette, il y en aura pour tous les goûts !

Cette journée sera aussi tournée vers l’éco responsabilité. Nos partenaires seront présents afin de nous sensibiliser.

Un système d’éco cup et de tri sera aussi en place sur le site afin de lutter contre la pollution liée à l’événement. On propose aussi une journée sans ondes. On coupe nos téléphones et on profite !

Pour s’y rendre, une navette Magic Bus est proposée au départ de Rennes et Saint Malo (plus d’infos à venir).

L’évènement met en place des dispositifs afin de respecter les règles sanitaires en vigueur.

Billetterie en ligne (https://www.billetweb.fr/magic-castle).

les3ambassadeurs@gmail.com +33 7 81 02 71 76 https://www.billetweb.fr/magic-castle

dernière mise à jour : 2021-07-03 par