Magic Carnaval Festival Parc des Expositions, 18 février 2023, Pau .

Magic Carnaval Festival

Parc des Expositions, Pau, Pyrenees-Atlantiques

2023-02-18 – 2023-02-18

Parc des Expositions 7 Boulevard Champetier de Ribes

Pau

Pyrenees-Atlantiques

EUR 15 40 Magic Moments en partenariat avec Aperocoromix go to Pau -> MAGIC’CARNAVAL FESTIVAL 2023

Retrouvez Magic Moments en partenariat avec Aperocoromix, le 18 février 2023, Porte des Pyrénées, pour un carnaval qui promet de faire du bruit jusque dans les contrées les plus éloignées du 64 …

Au programme : Feux d’artifices de bonne humeur, ondes musicales à t’en déboité la machoire et déguisements obligatoire !!! les vêtements noirs seront formellement interdit (de la couleur on t’a dis ! )

Ramène ta fraise, ta femme et même tes gosses si tu le souhaites on leur à préparer pleins de surprises ! Et oui y’a pas de raison, tout le monde à le droit de vivre des Magic Moments, pour l’Apero chers parents soyez responsables par contre le mix qu’ils en abusent autant qu’ils veulent ! Pensez juste à protéger leur p’tites oreilles , les vôtres aussi d’ailleurs !

Ville de Gelos

Parc des Expositions 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau

