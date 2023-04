Bowling – Soirée parents Magic boulevard, Nevers, 7 novembre 2023, Marzy.

Bowling – Soirée parents Mardi 7 novembre, 18h30 Magic boulevard, Nevers Inscription obligatoire, gratuit

L’épuisement parental est une réalité à laquelle de nombreux parents sont confrontés, quel que soit leur âge ou leur expérience. Entre la fatigue, le stress et les responsabilités, il peut être difficile de trouver l’équilibre et le bien-être nécessaires pour profiter pleinement de la vie de famille.

C’est pourquoi le Pôle Adulte Famille du Centre Social Municipal de Varennes-Vauzelles propose désormais une série d’activités tout au long de l’année pour aider les parents et les futurs parents à mieux comprendre et gérer l’épuisement parental, et retrouver un équilibre sain et heureux dans leur vie de famille.

Pour prendre du temps pour vous, et vous offrir l’occasion de vous connecter avec d’autres parents et de partager des expériences communes, le Centre Social vous propose une série d’activités sportives et de bien-être à l’occasion de soirée parents.

Si vous avez envie de bouger en vous amusant, venez participer à une séance de bowling organisée pour les parents.

Mardi 7 novembre – 18h30

Magic Boulevard Nevers

En partenariat avec Magic Boulevard, Nevers

Renseignements auprès du Pôle Adulte Famille : melanie.cousson@ville-varennes-vauzelles.fr ou au 06.20.44.99.85.

Inscrivez-vous dès maintenant pour participer à ces activités et n’hésitez pas à nous rejoindre tout au long de l’année à Varennes-Vauzelles !

Tous les ateliers sont gratuits, avec inscription obligatoire

Pour chaque atelier, un mode de garde pour vos enfants est possible à condition d’en avertir les services lors de votre inscription à une animation.

Retrouvez toutes nos animations sur ville-varennes-vauzelles.fr

Magic boulevard, Nevers Centre Commercial Carrefour, 58180 Marzy Marzy 58180 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « melanie.cousson@ville-varennes-vauzelles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.20.44.99.85. »}] [{« link »: « mailto:melanie.cousson@ville-varennes-vauzelles.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T18:30:00+01:00 – 2023-11-07T20:00:00+01:00

Mairie Varennes-Vauzelles