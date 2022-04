Maghreb-Orient des livres 2022 Hôtel de Ville de Paris, 13 mai 2022, Paris.

Le Maghreb-Orient des livres est LE festival des littératures du Maghreb et du Moyen-Orient à Paris. Au programme chaque année, plus de 130 auteur·e·s à découvrir lors de tables rondes, entretiens individuels et séances de dédicaces, une librairie avec un très large choix de livres en français et en arabe et une sélection d’ouvrages jeunesse, une programmation d’activités dédiées aux enfants et adolescent·e·s, un espace restauration et un espace dédié aux associations, revues et institutions.

Date et horaire exacts : Du vendredi 13 mai 2022 au dimanche 15 mai 2022 :

gratuit

La prochaine édition du festival aura lieu les 13, 14 et15 mai prochains: cette année, l’Algérie et la bande-dessinée seront à l’honneur, et de nombreux rendez-vous seront proposés au jeune public et aux familles. Le programme sera annoncé prochainement sur notre site et sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram): suivez-nous pour tout savoir !

Hôtel de Ville de Paris 4 rue de Lobau Paris 75004

